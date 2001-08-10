Южно-сахалинским студентам рассказали о производстве ортопедической обуви
Студенты Сахалинского института железнодорожного транспорта в рамках Недели предпринимательства с экскурсией посетили протезно-ортопедическое предприятие - ООО «Сахобувьинвест». Будущим экономистам рассказали о производстве ортопедической обуви и протезов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.
По словам генерального директора предприятия Марии Больбы, предприятие функционирует в областном центре с 1995 года. Изначально на нем изготавливали обычную обувь. В начале 2000-х годов по предложению Фонда социального страхования компания занялась производством сложной ортопедической обуви для инвалидов, а также ремонтом протезов.
ООО «Сахобувьинвест» - единственная в островном регионе работает в данном направлении. Раньше людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, чтобы приобрести удобную обувь, приходилось выезжать за пределы региона. Более 15 лет назад предприятие переквалифицировалось на изготовление ортопедической обуви и протезирование. Специалисты прошли обучение в институте Санкт-Петербурга.
- Наша работа очень важна для людей, потерявших конечности. После произошедшего несчастья многие теряют и смысл жизни, ставят на себе крест. Мы же помогаем им вернуться к полноценной жизни, внушаем уверенность в себе, - добавила Марии Больба.
В год компания изготавливает 550 пар обуви (детской, женской, мужской, для протезов), а также 150 протезов. К каждому клиенту — индивидуальный подход. Средства на приобретение обуви и протезов сахалинцам выделяет Фонд социального страхования. Цена одной пары ортопедической обуви достигает 10-15 тыс. рублей, цена протезов - от 70 до 300 тыс. рублей.
- В среднем одна пара обуви изготавливается 3-4 дня при наличии материала. Наша продукция недешевая, так как при ее производстве используется только натуральная кожа, дается гарантия, - рассказали собравшимся мастер по затяжке Федор Ким и модельер-колодочник Яков Ян.
13 мая в Южно-Сахалинске стартовала Неделя предпринимательства. Администрация областного центра в восьмой раз проводит комплекс мероприятий, направленных на повышение престижа предпринимательской деятельности и формирование открытого диалога между властью и бизнесом. Мэрией разработан ряд механизмов поддержки предпринимателей. С ними можно ознакомиться на официальном сайте http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2025.
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