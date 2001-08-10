За четыре года в Южно-Сахалинске отремонтировали около 50 километров дорог

Ремонт дорог в Южно-Сахалинске ведется поэтапно в рамках возможностей бюджета. Это касается капитального ремонта дорог с асфальтовым покрытием и текущего содержания грунтовых дорог, которые также поэтапно асфальтируют. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

С 2015 по 2018 год на территории городского округа отремонтировано почти 50 км дорожного полотна. И эта работа продолжится.

При формировании графика учитывается объем бюджета и количество потенциальных пользователей объекта. Стоимость капитального ремонта 1 километра дороги в городском округе (замена коммуникаций, установка опор освещения, асфальтирование, обустройство тротуаров и др) начинается от 100 млн рублей и далее может возрастать в зависимости от сложности и насыщенности инженерными сетями участков улиц или дорог. Цена складывается из многих составляющих, в том числе и логистики, и, соответственно, отличается от расходов на аналогичные виды работ, например, в областях центральной части страны. Это внушительные суммы даже для бюджета Южно-Сахалинска. Поэтому жителям нужно понимать, что целесообразность и срочность ремонта той или иной дороги - важный момент. Особенно это касается дорог между населенными пунктами, которыми пользуется относительно небольшое количество жителей.

Для примера: протяженность дороги от с. Дальнее до дачного массива за с. Елочки - около 9 километров. Ремонт этого участка — серьезный проект и по объемам работ, и по финансовым затратам. С учетом общегородских планов по ремонту дорог, дворов, строительству социальных объектов и др., работы на этом объекте не могут быть выполнены за один или два строительных сезона. В этом году будут заасфальтированы первые 3 км грунтовой дороги от Дальнего до Елочек. Первоначальная цена контракта - 305 млн 453 тыс. рублей. Для сравнения: на эту сумму можно отремонтировать 36 дворовых территорий или возвести детский сад на 100 мест, дом культуры или школу искусств. Так, например, на культурно-досуговый центр в Луговом заложено 240 млн рублей.

В планах администрации - продолжить работы по ремонту автодороги к дачному массиву. В 2020 году планируется выполнить инженерные изыскания и разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию оставшегося участка (около 6 км).

Между тем в частном секторе Владимировки, где проживают почти 6 тыс. человек, незаасфальтированными остаются порядка 33 км дорог. Здесь тоже идет поэтапная работа. В этом году ремонт проведут на нескольких участках. Приступать к асфальтированию нужно и в Октябрьском, где уже застроены практически все земельные участки.

Безусловно, для каждого горожанина важно, чтобы именно к его подъезду, месту работы, частному дому или дачному участку вела отремонтированная дорога или была заасфальтирована грунтовая. И над этим муниципалитет работает, исходя из существующих ресурсов, привлекая к обсуждению планов и приоритетов активных горожан, в том числе через практику круглых столов, инициативного бюджетирования и др.

Всего в этом году в городском округе будет капитально отремонтировано и реконструировано около 13 км дорог. В списке улицы, расположенные в центральной части города, на окраинах, в планировочных районах и селах.