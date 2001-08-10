За четыре года в Южно-Сахалинске отремонтировали около 50 километров дорог
Ремонт дорог в Южно-Сахалинске ведется поэтапно в рамках возможностей бюджета. Это касается капитального ремонта дорог с асфальтовым покрытием и текущего содержания грунтовых дорог, которые также поэтапно асфальтируют. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
С 2015 по 2018 год на территории городского округа отремонтировано почти 50 км дорожного полотна. И эта работа продолжится.
При формировании графика учитывается объем бюджета и количество потенциальных пользователей объекта. Стоимость капитального ремонта 1 километра дороги в городском округе (замена коммуникаций, установка опор освещения, асфальтирование, обустройство тротуаров и др) начинается от 100 млн рублей и далее может возрастать в зависимости от сложности и насыщенности инженерными сетями участков улиц или дорог. Цена складывается из многих составляющих, в том числе и логистики, и, соответственно, отличается от расходов на аналогичные виды работ, например, в областях центральной части страны. Это внушительные суммы даже для бюджета Южно-Сахалинска. Поэтому жителям нужно понимать, что целесообразность и срочность ремонта той или иной дороги - важный момент. Особенно это касается дорог между населенными пунктами, которыми пользуется относительно небольшое количество жителей.
Для примера: протяженность дороги от с. Дальнее до дачного массива за с. Елочки - около 9 километров. Ремонт этого участка — серьезный проект и по объемам работ, и по финансовым затратам. С учетом общегородских планов по ремонту дорог, дворов, строительству социальных объектов и др., работы на этом объекте не могут быть выполнены за один или два строительных сезона. В этом году будут заасфальтированы первые 3 км грунтовой дороги от Дальнего до Елочек. Первоначальная цена контракта - 305 млн 453 тыс. рублей. Для сравнения: на эту сумму можно отремонтировать 36 дворовых территорий или возвести детский сад на 100 мест, дом культуры или школу искусств. Так, например, на культурно-досуговый центр в Луговом заложено 240 млн рублей.
В планах администрации - продолжить работы по ремонту автодороги к дачному массиву. В 2020 году планируется выполнить инженерные изыскания и разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию оставшегося участка (около 6 км).
Между тем в частном секторе Владимировки, где проживают почти 6 тыс. человек, незаасфальтированными остаются порядка 33 км дорог. Здесь тоже идет поэтапная работа. В этом году ремонт проведут на нескольких участках. Приступать к асфальтированию нужно и в Октябрьском, где уже застроены практически все земельные участки.
Безусловно, для каждого горожанина важно, чтобы именно к его подъезду, месту работы, частному дому или дачному участку вела отремонтированная дорога или была заасфальтирована грунтовая. И над этим муниципалитет работает, исходя из существующих ресурсов, привлекая к обсуждению планов и приоритетов активных горожан, в том числе через практику круглых столов, инициативного бюджетирования и др.
Всего в этом году в городском округе будет капитально отремонтировано и реконструировано около 13 км дорог. В списке улицы, расположенные в центральной части города, на окраинах, в планировочных районах и селах.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:00 Сегодня Попасть на прием к специалистам Пенсионного фонда теперь можно через предварительную онлайн запись
- 09:00 Сегодня Сахалинцы могут выбрать проекты «Развития территорий» в автобусах для голосования
09:30 Сегодня Тренер олимпийской чемпионки Маргариты Мамун даст трёхдневный мастер-класс на Сахалине
10:30 Сегодня Сахалинца арестовали на двое суток за уклонение от отбывания обязательных работ
- 16:48 13 Мая Житель Холмска с помощью ножа поставил точку в споре
10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 14:37 13 Мая Сахалинские борцы завоевали дюжину медалей на турнире в Благовещенске
09:27 18 Апреля В Южно-Сахалинске началась стратегическая сессия по социально-экономическому развитию региона
09:54 19 Апреля 15 малых населенных пунктов Сахалинской области получат высокоскоростной Интернет
09:30 24 Апреля Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта
10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
Выбор редакции
- 12:01 Вчера Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?