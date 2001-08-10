В Южно-Сахалинске 25 мая пройдёт областная сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2019»
Первая в этом году масштабная ярмарка продемонстрирует многообразие сельскохозяйственной продукции. Свои товары в субботу, 25 мая 2019 года, представят в Южно-Сахалинске более сотни производителей со всего островного региона.
Организатором традиционной сельскохозяйственной ярмарки является министерство сельского хозяйства Сахалинской области.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве, областное мероприятие в этот раз пройдёт на новом месте – в центре Южно-Сахалинска, на площадке южнее «Дома торговли» (проспект Мира, 106).
Для покупателей будут открыты десятки торговых палаток со всяческой рассадой, семенами овощей и картофеля, сладостями, соленьями, хлебобулочной продукцией, мясными и молочными деликатесами по ценам производителей из разных уголков островного региона.
Участниками «Весны Сахалина-2019» станут сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и рыбной отрасли. Широкий ассортимент продукции представят и фермеры.
С каждым годом ассортимент товаров на ярмарочных прилавках неуклонно растет – всё самое свежее, натуральное и полезное. Это результат планомерной работы по развитию сельскохозяйственной отрасли в регионе.
Время работы ярмарки с 9:00 до 16:00, на 10:00 запланировано торжественное открытие.
Участникам ярмарки предлагается обеспечить праздничное оформление торговых мест, включая автотранспорт с использованием символики предприятия.
К участию в ярмарке приглашаются:
– сахалинские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие производство продукции на территории области;
– торговые организации и индивидуальные предприниматели Сахалинской области, осуществляющие продажу инвентаря, средств малой механизации, материальных ресурсов сельскохозяйственного назначения;
– физические и юридические лица (независимо от организационно-правовой формы) Сахалинской области, осуществляющие продажу сельскохозяйственных животных и птицы, а также непродуктивных животных (собаки, кошки), при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
Заявки и получение разрешений на участие в ярмарке принимаются с 17 мая в министерстве сельского хозяйства Сахалинской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 107, каб. № 18 (2-й этаж).
Справки по телефонам: 8 (4242) 67-27-30, 67-27-26.
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