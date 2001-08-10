Многодетные могут получить льготу на имущественный налог
Межрайонная ИФНС России № 1 по Сахалинской области напоминает, что в соответствии с законодательными актами, устанавливающими систему налогов и сборов в Российской Федерации, льгота по имущественным налогам предоставляется на основании заявления физического лица. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.
Так, физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (многодетные), могут получить дополнительные налоговые вычеты:
- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка;
- по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Льготы вводятся с налогового периода 2018 года. При этом льготы по имущественным налогам предоставляются на основании заявления физического лица. Рекомендуется заявлять свои права на снижение налоговых сборов до начала формирования и массовой рассылки налоговых уведомлений за предыдущий период. Если заявление на льготу было подано постфактум, Налоговый кодекс допускает перерасчет, но только в отношении последних трех лет (п. 3 ст. 363 НК РФ). Обновлять заявление на льготу ежегодно не нужно. Если у налоговых органов имеются сведения о многодетной семье, то льгота будет применена автоматически.
Дополнительную информацию можно получить по единому номеру контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
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