Сахалинцам предлагают придумать талисман для «Горного воздуха»

Сахалинцам предлагать придумать талисмана спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Конкурс пройдет в два этапа. Первый стартует 22 мая и завершится ровно через месяц. За это время сахалинцы могут подать заявку для участия и представить конкурсную работу. Второй – с 23 июля по 31 июля. 1 августа будет объявлен победитель.

- Предложенный талисман должен быть уникальным и не может быть похожим на существующих героев мультфильмов, фильмов, существующие эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы других мероприятий, в том числе спортивных. Отражать в себе особенности культуры, истории либо природы Сахалинской области, и быть понятным аудитории разных возрастов, национальностей и профессий, - отмечает начальник отдела продаж СТК Ольга Скорлова.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, работа может быть выполнена как в цветном, так и в черно-белом изображении, в любой технике, включая компьютерную графику.

Внимание! Обязательное условие – необходимо придумать название талисмана и кратко его описать. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

Оценка дизайн-проект будет проведена по 100 балльной системе. Критерии и шкала оценки:

- креативность – 25 баллов;

- универсальность использования талисмана – 25 баллов;

- качественный уровень дизайна – 25 баллов;

- уникальность – 25 баллов.

Победитель конкурса в качестве награды получит подарки от СТК «Горный воздух» и его партнеров. В дальнейшем талисманы СТК «Горный воздух» будут использоваться на различных спортивных и развлекательных мероприятиях комплекса, а также на сувенирной продукции.

Заявки для участия и конкурсные работы принимаются по адресу: Горького 7/4, информационный центр (южное крыло входной группы ОАУ «СТК «Горный воздух»), телефон 51-11-10, доб.117 либо по электронной почте ski-gv@mail.ru.

С Положением о конкурсе официального талисмана ОАУ «СТК «Горный воздух» можно ознакомиться на сайте https://ski-gv.ru/