Сахалинцы могут выбрать проекты «Развития территорий» в автобусах для голосования
С 1 по 20 мая по югу Сахалина курсирует мобильный информационный центр. В брендированном автобусе все желающие могут проголосовать за понравившиеся инициативы, предложенные жителями области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Проект «Развитие территорий» реализуется при поддержке главы области Валерия Лимаренко. На финальный этап вышли 32 проектных предложения от жителей всех 18 муниципальных образований. Среди них – строительство дома культуры в Новой деревне, спортивные объекты в Долинске, Поронайске, Вахрушеве, Охе, Чапланово, Макарове, Южно-Курильске. Жители Синегорска предлагают реконструировать улично-дорожную сет поселка. Еще несколько проектов касаются строительства и модернизации систем водоснабжения.
– Я лично участвовал в нескольких собраниях, где жители защищали свои идеи по «Развитию территорий», – сказал Валерий Лимаренко. – Там я увидел активных, неравнодушных людей, которые хотят и знают, как сделать свои родные города, села, поселки лучше. Такие инициативы нельзя оставлять без поддержки, поэтому призываю всех сахалинцев и курильчан отдать свои голоса за проекты, которые покажутся им наиболее значимыми и интересными.
Подробно ознакомиться со всеми проектами и проголосовать можно на сайте pib.sakhminfin.ru через учетную запись на портале Госуслуг. В мобильном информационном центре волонтеры помогают зарегистрироваться на сайте и пройти все этапы, пока система не сообщит, что голос учтен.
– К нам в автобус часто заглядывают люди, которые не слышали о проекте. Мы либо помогаем проголосовать здесь, либо рассказываем, как сделать это дома, и раздаем буклеты с подробной инструкцией, – рассказала директор департамента бюджетной политики министерства финансов Сахалинской области Анна Казакова. – У каждого сахалинца и курильчанина есть право поддержать два муниципальных образования. К примеру, первый голос можно отдать за свой район, а второй – за наиболее удачный, по мнению голосующего, проект.
Мобильный информационный центр проехал по Холмскому, Невельскому, Анивскому районам. На майских праздниках он работал в городском парке имени Гагарина в Южно-Сахалинске. 17 и 19 мая автобус снова отправится в Невельск, 18 мая – в Холмск. А в финальный день голосования, 20 мая, остановится на площади Ленина в областной столице.
Жительница Чехова Холмского района Татьяна Пашина поддержала два проекта «Развития территорий», когда в их село приезжал мобильный информационный центр. Один из голосов она отдала за инициативу создания в Чехове базы отдыха на озере Верхнем. Жители хотят, чтобы здесь появились беседки, пристань, и уличное освещение.
– Можно обустроить площадку для палаточного лагеря. Мы мечтаем, чтобы наш проект осуществился. Это искорка возрождения для нашего села, в такой красоте будет хорошо отдыхать и жить, – поделилась Татьяна Пашина.
Победители проекта получат до 100 миллионов рублей на реализацию своих идей по развитию территорий городов и сел. Общий бюджет, который распределят между лучшими инициативами, составит 1 миллиард рублей. Это самая большая сумма среди всех российских регионов, запустивших у себя аналогичные проекты.
Подведение итогов состоится в День России, 12 июня. В торжественной обстановке победителей наградит глава региона Валерий Лимаренко.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:00 Сегодня Попасть на прием к специалистам Пенсионного фонда теперь можно через предварительную онлайн запись
- 09:00 Сегодня Сахалинцы могут выбрать проекты «Развития территорий» в автобусах для голосования
09:30 Сегодня Тренер олимпийской чемпионки Маргариты Мамун даст трёхдневный мастер-класс на Сахалине
10:30 Сегодня Сахалинца арестовали на двое суток за уклонение от отбывания обязательных работ
- 16:48 13 Мая Житель Холмска с помощью ножа поставил точку в споре
10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 14:37 13 Мая Сахалинские борцы завоевали дюжину медалей на турнире в Благовещенске
09:27 18 Апреля В Южно-Сахалинске началась стратегическая сессия по социально-экономическому развитию региона
09:54 19 Апреля 15 малых населенных пунктов Сахалинской области получат высокоскоростной Интернет
09:30 24 Апреля Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта
10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
Выбор редакции
- 12:01 Вчера Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?