Сахалинцы могут выбрать проекты «Развития территорий» в автобусах для голосования

С 1 по 20 мая по югу Сахалина курсирует мобильный информационный центр. В брендированном автобусе все желающие могут проголосовать за понравившиеся инициативы, предложенные жителями области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Проект «Развитие территорий» реализуется при поддержке главы области Валерия Лимаренко. На финальный этап вышли 32 проектных предложения от жителей всех 18 муниципальных образований. Среди них – строительство дома культуры в Новой деревне, спортивные объекты в Долинске, Поронайске, Вахрушеве, Охе, Чапланово, Макарове, Южно-Курильске. Жители Синегорска предлагают реконструировать улично-дорожную сет поселка. Еще несколько проектов касаются строительства и модернизации систем водоснабжения.

– Я лично участвовал в нескольких собраниях, где жители защищали свои идеи по «Развитию территорий», – сказал Валерий Лимаренко. – Там я увидел активных, неравнодушных людей, которые хотят и знают, как сделать свои родные города, села, поселки лучше. Такие инициативы нельзя оставлять без поддержки, поэтому призываю всех сахалинцев и курильчан отдать свои голоса за проекты, которые покажутся им наиболее значимыми и интересными.

Подробно ознакомиться со всеми проектами и проголосовать можно на сайте pib.sakhminfin.ru через учетную запись на портале Госуслуг. В мобильном информационном центре волонтеры помогают зарегистрироваться на сайте и пройти все этапы, пока система не сообщит, что голос учтен.

– К нам в автобус часто заглядывают люди, которые не слышали о проекте. Мы либо помогаем проголосовать здесь, либо рассказываем, как сделать это дома, и раздаем буклеты с подробной инструкцией, – рассказала директор департамента бюджетной политики министерства финансов Сахалинской области Анна Казакова. – У каждого сахалинца и курильчанина есть право поддержать два муниципальных образования. К примеру, первый голос можно отдать за свой район, а второй – за наиболее удачный, по мнению голосующего, проект.

Мобильный информационный центр проехал по Холмскому, Невельскому, Анивскому районам. На майских праздниках он работал в городском парке имени Гагарина в Южно-Сахалинске. 17 и 19 мая автобус снова отправится в Невельск, 18 мая – в Холмск. А в финальный день голосования, 20 мая, остановится на площади Ленина в областной столице.

Жительница Чехова Холмского района Татьяна Пашина поддержала два проекта «Развития территорий», когда в их село приезжал мобильный информационный центр. Один из голосов она отдала за инициативу создания в Чехове базы отдыха на озере Верхнем. Жители хотят, чтобы здесь появились беседки, пристань, и уличное освещение.

– Можно обустроить площадку для палаточного лагеря. Мы мечтаем, чтобы наш проект осуществился. Это искорка возрождения для нашего села, в такой красоте будет хорошо отдыхать и жить, – поделилась Татьяна Пашина.

Победители проекта получат до 100 миллионов рублей на реализацию своих идей по развитию территорий городов и сел. Общий бюджет, который распределят между лучшими инициативами, составит 1 миллиард рублей. Это самая большая сумма среди всех российских регионов, запустивших у себя аналогичные проекты.

Подведение итогов состоится в День России, 12 июня. В торжественной обстановке победителей наградит глава региона Валерий Лимаренко.