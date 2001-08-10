В Аниве боролись с «террористами»

15 и 16 мая на территории муниципального образования «Анивский городской округ» оперативным штабом в Сахалинской области проведено тактико-специальное учение.

В условиях, приближенных к реальной обстановке, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Сахалинской области отрабатывались практические действия по пресечению условного террористического акта на участке местности, ликвидации и минимизации его последствий.

Как сообщили ТИА «Острова» в УФСБ России по Сахалинской области, тактико-специальным учением предусматривались: инсценировка происшествия на отдельном участке автодороги Южно-Сахалинск – Холмск; отработка экстренными и жизнеобеспечивающими службами, органами федеральной службы безопасности и силами правопорядка комплекса первоочередных, административно-режимных и оперативно-разыскных мероприятий; условное введение на территории МО «Анивский городской округ» «красного» уровня террористической опасности, а также режима контртеррористической операции.

Подводя итоги тактико-специального учения, руководитель оперативного штаба в Сахалинской области отметил, что поставленные перед участниками учения цели и задачи в целом достигнуты. Все ведомства, задействованные в антитеррористическом учении, показали необходимый уровень подготовки, отмечена их готовность к решению сложных и разноплановых задач по пресечению террористского акта.