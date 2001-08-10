Архивный отдел Южно-Сахалинска организует горячую телефонную линию

В понедельник, 20 мая, специалисты архивного отдела Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» проведут горячую телефонную линию по вопросам получения государственных (муниципальных) услуг. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Это выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов в электронном виде, обеспечение пользователям доступа к архивным документам, находящимся на хранении в архивной службе, хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов.

Специалисты проведут разъяснительную работу по предоставлению государственных (муниципальных) услуг, регистрации личного кабинета на Портале госуслуг, расскажут о преимуществах подачи заявлений в электронном виде.

Звонки будут приниматься с 09.00 до 17.00 по телефону 300-829, доб.1, 2, 5, 6, 8.

Прослушать методическую информацию о Портале госуслуг о порядке регистрации личного кабинета в нем, о подтверждении личности в ЕСИА можно и в автоматическом режиме по телефону 300-690 (круглосуточно).

Кроме этого, подробную консультацию о процедуре подачи заявки в электронной форме и практическую помощь по регистрации личного кабинета на Портале госуслуг можно получить в архивном отделе по вторникам с 09.30 до 13.00 и по четвергам с 09.00 до 13.00 (ул. Ленина, 69).