В селах Березняки и Старорусское появился мемориальный знак «Участникам боевых действий»
Впервые в истории сел Березняки и Старорусское здесь появился мемориальный знак «Участникам боевых действий». Он расположен на территории средней школы №34. Здесь можно оставить цветы и почтить память героев Великой Отечественной, событий на острове Даманском, Афганистана, Чечни и других боевых конфликтов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинск.
Как рассказала педагог-организатор школы Людмила Раковская, год назад ученики 9 и 10 классов предложили вынести инициативу по созданию знака для участия в проекте «Молодежный бюджет», курируемом региональным правительством.
- У нас замечательные ребята, мы гордимся ими! Они всегда с душой, с сердцем отзываются на добрые дела, - сказала Людмила Анатольевна.
Торжественное открытие мемориала в виде пятиконечной звезды состоялось при стечении всей школы, жителей села, представителей казачьего корпуса, власти и общественности.
- Благодаря нашим ребятам, их творчеству, их пониманию, их патриотизму сегодня мы открываем этот памятный знак. Память - это святое. Нет будущего, когда нет памяти, - обратилась к ученикам директор Валентина Левина и призвала их помнить о ратных подвигах своего народа, свято чтить героев, кто защитил и сегодня защищает рубежи Родины.
Депутат Городской Думы Олег Логачев подчеркнул, что это лучший результат патриотической работы, когда инициатива исходит от самих школьников.
Сегодня в Березняках и Старорусском не осталось в живых ни одного ветерана. На 103 году ушла их жизни участница трудового фронта Акулина Ивановна Шорохова. Старожилы села - дети войны со слезами на глазах наблюдали за церемонией открытия памятного знака: подъемом российского флага и флага Сахалинской области, исполнением гимна, чтением стихов, рассказами о грозовых 40-х, установкой свечей, минутой молчания. Особую торжественность и красоту мероприятию придало участие почетного караула отряда казаков, состоящего из учеников школы.
Казачий атаман Александр Захожий отметил большой труд педагогического коллектива и лично директора по воспитанию у учащихся высокого чувства гражданского долга.
Более четверти века в школе №34 действует естественно-исторический музей, на базе которого клуб «Поиск» проводит исследовательскую работу. В результате был собран, изучен и сохранен материал о судьбах жителей Березняков и Старорусского, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Правнуки некоторых из них сегодня учатся в школе №34, занимаются поисковой деятельностью.
Одна из почетных гостей праздника Валентина Ивановна Лукашенко проживает в Березняках с 1972 года. По словам женщины, участие в таком историческом событии вызывает у нее большую гордость за родное село и его жителей.
Через несколько дней взрослые и дети высадят вдоль площадки с пятиконечной звездой Аллею славы из рябин и берез.
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