18 семей погорельцев из Красногорска получили новое жилье
18 семей погорельцев из Красногорска получили новое жилье. Также 32 погорельца получили единовременные выплаты по 350 тысяч рублей. Одной малообеспеченной семье дополнительно выданы еще 50 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
- По поручению врио губернатора новым жильем нам необходимо обеспечить 20 семей. 18-ти из них уже выданы квартиры, - рассказал глава Томаринского района Александр Кобелев. - Одна гражданка, чье жилье уничтожил пожар, находится в розыске, но документы на ее проживание в новой квартире оформлены. Еще один потерпевший изъявил желание получить квартиру в доме, который будет построен в 2020 году.
Предоставленным жильем сельчане довольны. Валентина Рысьева с мужем получили квартиру в новом доме. Прежняя находилась в ветхом доме 60-х годов постройки.
- Прекрасная квартира, большая по площади, полностью благоустроена. Раньше у нас даже ванной не было, сгоревший дом был еще старой постройки – поделилась сельчанка.
Оперативно решается вопрос и с предоставлением стройматериалов погорельцам. После пожара в районную администрацию поступило 32 таких заявления. Люди просят выделить материалы для восстановления сгоревших хозяйственных построек.
Кроме того, уже заключены договоры на установку окон в соседних домах, на которые во время бедствия перекинулась огненная стихия.
Сейчас в Красногорске продолжается санитарная очистка территории пожара от остатков жилых домов и хозпостроек. Завершить эту работу планируют до конца недели. Уличное освещение и водоснабжение в селе уже полностью восстановлено.
Продолжается выдача гуманитарной помощи погорельцам - уже выдано около тонны вещей, обуви, бытовой химии и постельных принадлежностей.
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