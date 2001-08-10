Южносахалинцам рассказали об особенностях ведения строительного бизнеса
В рамках Недели предпринимательства в Южно-Сахалинске участникам мероприятия рассказали о том, как возможно реализовать крупный строительный проект и получить возмещение части затрат в виде субсидии от муниципалитета. Заинтересованные горожане, студенты строительного техникума и представители строительного бизнес-сообщества отправились на одну из площадок областного центра, где завершается возведение жилого комплекса. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Оказание содействия развитию строительной отрасли является одним из важных направлений муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Малые и средние предприятия строительной отрасли могут участвовать в конкурсе на получение муниципальной поддержки. Наиболее востребованными являются субсидии, связанные с возмещением затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, уплату процентов по кредитам, лизинговых платежей и т. д.
Одним из получателей такой финансовой помощи стало ООО «ЛИГО-дизайн», которому была предоставлена субсидия на возмещение процентов по кредиту и уплату взноса в СРО. Сегодня эта компания осуществляет строительство жилого комплекса «Малиновка» в Южно-Сахалинске.
- Результат деятельности компании - комплексное развитие территории, что напрямую совпадает с задачами муниципалитета, которые мы ставим перед строительной отраслью. Мы должны предоставлять нашим горожанам готовое решение с развитой сопутствующей инфраструктурой и максимально комфортными, современными условиями для жизни. Безусловно, только силами городского бюджета мы не можем восполнить дефицит на рынке недвижимости, поэтому нам важно поддержать инициативы бизнеса, направленные на строительство жилья в областном центре, - отметил директор департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска Павел Павленко.
В ходе встречи в формате открытых дверей «Строим разумное, доброе, вечное» на площадке ЖК «Малиновка» студентам-инженерам и заинтересованным горожанам показали завершающий этап строительства нового комплекса из 10 четырехэтажных домов. Гостям рассказали о возникших сложностях, например о том, что для создания необычного дизайна крыш жилых домов пришлось приглашать иностранных специалистов.
- При возведении комплекса мы старались создать особую атмосферу, позволяющую отдохнуть от городской суеты: ландшафтное озеленение и собственный пруд, малые архитектурные формы, спортивные сооружения, - рассказал генеральный директор группы компаний «ЛИГО-дизайн» Дмитрий Ли. - Наша гордость - уникальный дизайн детской площадки и качество воды: благодаря применению современной системы очистки и фильтрации нам удалось добиться особых параметров. Наша главная цель - повысить комфортность проживания в Южно-Сахалинске.
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