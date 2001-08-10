Сахалинская команда представит островной регион в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Завтра, 18 мая, сборная команда Сахалинской области отправится в столицу республики Татарстан г. Казань для участия в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который будет проходить с 20 по 24 мая 2019 года.

Участниками финала VII национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 2019 года станут более 1900 конкурсантов, которые будут соревноваться в 92 компетенциях. Сахалинскую область на престижных соревнованиях будет представлять сборная команда, в состав которой вошли 10 студентов профессиональных образовательных организаций островного региона. Именно им предстоит отстаивать звание лучших представителей своей профессии. Участникам чемпионата вручили флаги и форму сборной Сахалинской области. Надо отметить, что ребята завоевали право выступить в финале чемпионата по итогам региональных первенств, затем успешных выступлений на федеральных отборочных соревнованиях, прошедших в марте-апреле текущего года в 20 городах России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Соревнования в Казани пройдут по 93 различным компетенциям. Сахалинская область будет представлена в девяти компетенциях: «Графический дизайн», «Звукорежиссура», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Ювелирное дело», «Мобильная робототехника», «Графический дизайн» и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Отметим, что финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

По словам министра образования, после проведения в августе 2018 года на Сахалине VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», профессиональное образование островного края получило новый вектор развития.

- В 2019 году в области начал работу Межрегиональный центр компетенций «Сервис и гостеприимство». Его можно считать наследием нацфинала. Это прежде всего современная база, укомплектованная высокотехнологичным оборудованием для подготовки специалистов в сфере сервиса. Кроме того, на базе данного учреждения будет вестись подготовка региональных команд для участия в чемпионате WorldSkills, - подчеркнула Наталья Мурашова.

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» способствует повышению престижа рабочих профессий, а также привлечению молодежи в производственные секторы экономики и сферу услуг.