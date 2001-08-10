В школах Сахалинской области пройдут последние звонки

В островном регионе определены даты проведения последних звонков - с 23 по 25 мая. В этом году последние звонки прозвучат почти для трех тысяч одиннадцатиклассников и более пяти тысяч девятиклассников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

В этот день на торжественных линейках будут чествовать выпускников школ, учителей и руководителей общеобразовательных организаций.

Традиционно праздничные мероприятия пройдут в основном на территории образовательных организаций - в актовых и спортивных залах. В отдельных случаях мероприятия планируют провести в учреждениях культуры.

Надо отметить, что школы сами определяют дату и время начала торжественных мероприятий. Для разных городов региона даты праздника разные. В образовательных учреждениях г. Южно-Сахалинска праздничные мероприятия планируют провести 23 мая.

Для учеников девятых и одиннадцатых классов последний звонок звучит накануне начала выпускных экзаменов. Уже в пятницу, 24 мая, для девятиклассников начнется период сдачи экзаменов. ЕГЭ для одиннадцатиклассников стартует с 27 мая и завершится 1 июля. Выпускные вечера будут проходить после 20 июня.