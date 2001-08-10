Южносахалинцев и гостей города приглашают на праздничную программу в парк

Жителей и гостей Южно-Сахалинска 18 мая приглашают на праздничную программу в рамках Всероссийского конкурса «Город - территория детства», который проходит в островной столице уже в 9-й раз.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, мероприятие состоится в городском парке культуры и отдыха имени Ю.Гагарина в 12.00 на площадке у аллеи сакуры.

Для гостей праздника с яркими номерами выступят детские творческие коллективы. Затем всем желающим предложат принять участие в различных мастер-классах, интересных конкурсах, играх и викторинах. Юные южносахалинцы смогут попробовать свои силы в веселых стартах. На площадке будет работать фотозона.

Напомним, Южно-Сахалинск ежегодно принимает участие в конкурсе «Город - территория детства», инициированном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в партнерстве с Ассоциацией малых и средних городов России.

Как отмечают в департаменте образования, конкурсная программа включает комплекс мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, профилактику детского неблагополучия, повышение ответственности родителей за воспитание детей, формирование дружественной детям среды.

Организаторы приглашают творческие коллективы, общественные объединения, всех неравнодушных горожан для участия в конкурсных мероприятиях, а также для обсуждения идей и их последующей реализации. Свои предложения южносахалинцы могут присылать на электронный адрес: doys@yuzhno-sakh.ru.