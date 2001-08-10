В Углегорской школе тушили условный пожар

Работники Углегорского пожарного отряда потушили условное возгорание в местной школе. Во время тренировки задействовали два звена газодымозащитной службы.

По тактическому замыслу, пожар возник в одном из кабинетов третьего этажа образовательного учреждения. Причиной стала неисправность электрооборудования. На пульт диспетчера пожарного отряда поступило сообщение о возгорании, после чего борцы с огнем незамедлительно выехали на вызов. Эвакуация учащихся и персонала здания прошла до прибытия оперативной службы. Всего из школы администрация здания вывела 200 детей и 35 работников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении противопожарной службы Сахалинской области.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ было задействовано 2 звена газодымозащитной службы. В результате удалось спасти одного оставшегося внутри школы человека. В результате выверенных действий пожарных условное возгорание было успешно ликвидировано.

В тренировке было задействовано 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Мероприятие прошло в соответствии с планом подготовки главного управления МЧС России по Сахалинской области и Агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области на 2019 год.