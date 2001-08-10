В Южно-Сахалинске будут штрафовать за торчащие из асфальта люки

Администрация Южно-Сахалинска усиливает контроль за состоянием крышек люков инженерных коммуникаций. Они всегда должны находиться на уровне дорожного покрытия, постоянно содержаться в исправном состоянии и быть закрытыми.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, ответственность за соблюдение этих требований несут организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сети. Кроме того, люки, колодцы в случае повреждения или разрушения крышек должны немедленно огораживаться, обозначаться соответствующими дорожными знаками. Организации обязаны восстановить их: в течение 3 часов - для люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуарах, в течение 2 суток - для люков и колодцев, расположенных вне проезжей части и тротуаров.

Нарушение или игнорирование требований правил благоустройства влечет административную ответственность - предупреждение или наложение административного штрафа (на граждан - в размере до 3000 рублей; на должностных лиц - до 10000 рублей; на юридических лиц - до 50000 рублей).

Ежедневно сотрудники департамента общественной безопасности и контроля в ходе мониторинга фиксируют факты неисполнения этих требований. Осмотр проводят при помощи специальных технических средств - поверенной дорожной рейки с клиновым промерником.

На данный момент зафиксировано более 30 нарушений. Это касается и люков, и ливневой канализации на ряде улиц Южно-Сахалинска. Ведется установление собственников инженерных сетей. Затем к ним будут приняты соответствующие меры.

Мониторинг исполнения нормативных актов в сфере благоустройства будет продолжен, планируются рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками ГИБДД и прокуратуры города.

Администрация Южно-Сахалинска призывает руководителей учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности учесть эту информацию и самостоятельно принять меры к устранению нарушений.

Сообщить об открытых люках жители могут в диспетчерскую департамента городского хозяйства по телефону 300-475.