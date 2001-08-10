Южносахалинцев, стоящих в очереди на жильё, просят перерегистрироваться

Список граждан, нуждающихся в предоставлении жилья по договорам социального найма, актуализируют в Южно-Сахалинске. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, это необходимо для актуализации количества жилья, которое нужно построить с 2020 по 2025 год для островитян, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма. В связи с этим гражданам, состоящим на учете, необходимо пройти ежегодную перерегистрацию и подтвердить свое право состоять на данном учете.

Обращаем внимание, это касается всех граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в 1970-х, 1980-х, 1990-х годах и вплоть до 2018 года. Получить справочную информацию, состоите ли вы или члены вашей семьи на учете нуждающихся в жилье, можно в рабочее время по телефонам: 300-642, доб. 9, 300-642, доб. 8, 300-747, доб. 5, 300-642, доб. 5.

Личную консультацию можно получить в МКУ «Управление жилищной политики» по средам с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 49, каб.43.