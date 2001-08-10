Лифты по корейским технологиям планируют изготавливать в Южно-Сахалинске

В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча с представителями администрации корейского округа Гочан и компании MODEUN, которая занимается производством лифтового оборудования и эскалаторов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Как рассказал глава делегации, мэр округа Гочан Ку Ин Мо, завод по производству лифтов, который расположен на их территории, - крупное предприятие, на нем заняты почти 50 процентов населения. Это завод полного цикла: от производства всех необходимых комплектующих до монтажа лифтов и эскалаторов на объектах заказчика. Все оборудование проходит сертификацию, есть специальная башня для тестирования. Представители компании рассказали, что они входят в тройку лидеров в Южной Корее по производству лифтов. К примеру, при их участии запущен лифт в знаменитой башне Lotte World Tower (Сеул).

В Южно-Сахалинске компанию MODEUN также интересует возможность сотрудничества по оснащению зданий лифтовым оборудованием, тем более что у них заключен меморандум о сотрудничестве с ООО «Стилтрейд», которое работает на территории города и занимается производством металлоконструкций. В рамках сотрудничества создано совместное предприятие. На первом этапе планируется организовать сборку комплектующих, далее - непосредственное изготовление лифтов.

Мэр Сергей Надсадин поблагодарил представителей делегации за интерес и желание сотрудничать с Южно-Сахалинском. Он отметил, что в Сахалинской области и в Южно-Сахалинске в частности в ближайшие годы предстоит масштабное строительство жилья. Глава региона ставит задачу строить современные, комфортные здания, которые должны соответствовать тенденциям времени. Необходимо будет и современное оснащение их различным оборудованием, в том числе лифтами и эскалаторами. Поэтому сотрудничество с южно-корейской компанией имеет перспективы.

Обсудили стороны и возможность сотрудничества в развитии туризма и сельского хозяйства: у округа Гочан есть хороший опыт, которым они могли бы поделиться с Южно-Сахалинском.