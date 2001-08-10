Сахалинцам продавали некачественные саженцы и семена

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели контрольно-надзорные мероприятия на территориях рынков и в местах розничной торговли семенами и посадочным материалом сельскохозяйственных растений. Проверки были организованы в 13 городах и муниципальных образованиях Приморского края, а также в Долинске, Холмске и Южно-Сахалинске, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлена реализация саженцев роз и плодово-ягодных культур в количестве 2685 штук, без документов, удостоверяющих их сортовые и посадочные качества, многие – без маркировки.

Кроме того, установлен факт реализации гражданами лука-севка общим весом 75 кг и семенного картофеля общим весом 428 кг без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества.

По итогам проведенных мероприятий Управлением Россельхознадзора возбуждено 87 административных производств по ст. 10.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений).