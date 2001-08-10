Новое жильё появится у хищных обитателей сахалинского зоопарка
Сейчас белохвостых и белоплечих орланов Сахалинского зооботанического парка можно увидеть в другом вольере, который расположился сразу напротив экспозиции с псовыми животными. Совсем скоро начнется строительство нового вольера для редких краснокнижных обитателей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на зоопарк.
Территориально он будет находиться практически на прежнем месте, где до этого проживали орланы, но по своим размерам превзойдет предыдущее строение. Благодаря современному проекту, который разрабатывался в соответствии с мировым опытом и практикой ведущих зоопарков, для птиц будут созданы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания.
Современный комплекс, рассчитанный на снеговую нагрузку Сахалина, напоминает призматический многогранник и позволит пернатым не только свободно передвигаться по вольеру, но и парить в воздухе. Внутри расположится скала с гнездовьями, где птица сможет прятаться от непогоды и отдыхать. Комплекс будет поделен на три большие секции, каждая из которых будет оснащена бассейнами для купания, присадами, на земле сохранится естественный ландшафт с зеленой травой и кустарниками. Живописная конструкция порадует не только новоселов, но и гостей зоопарка. Также коллекция может пополниться другими крупными видами птиц.
Работы по строительству комплекса планируют завершить в первой половине 2020 года.
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