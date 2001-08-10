Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2019
Сегодня 16:33
64,42|71,84|72,06
Более 20 сахалинцев оштрафовали за кражу электроэнергии с начала года
14:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Почти три миллиона рублей выиграл холмчанин на форуме «Таврида»

Почти три миллиона рублей выиграл холмчанин на форуме «Таврида»

Сахалинский архитектор Эрнест Суютбеков стал победителем конкурса грантовых проектов на федеральном форуме «Таврида». Ежегодно он собирает сотни деятелей культуры и искусства страны. По традиции участниками образовательной площадки становятся и молодые островитяне.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи, Эрнест родился в Холмске, учился на архитектора в Бишкеке, а после вернулся в родной портовый город. По словам молодого специалиста, идея создания арт-пространства появилась спонтанно.

- Я придумал целое пространство, в центре которого будет монумент, посвященный развитию духовных качеств человека. Я хочу, чтобы люди вдохновились этим, и у них был какой-то отклик изнутри. Я такое чувство сам когда-то пережил, это не объяснить, - делится молодой архитектор, - Это самая актуальная тема на сегодня. Происходит много конфликтов, провокаций, поэтому хочется дать людям свой посыл, чтобы они посмотрели и вдохновились этим монументом. 

Прежде чем попасть на защиту своего проекта Эрнест проделал огромный путь. Сначала подал заявку, где его идею выбрали среди сотни других, а после прошел еще один отбор уже на форуме «Таврида». Представить свои проекты перед экспертами смогли лишь семь человек со всей страны.

- Я хотел сделать все благоустройство тоже максимально символичным. Это и входная группа, и озеленение. Будет туннель, по которому человек будет подниматься и выходить к центральному монументу. Внутри туннеля возможно смогут устраивать выставки. Вокруг по рельефу идут волны из деревянного покрытия – это как солнечная система. Хочется, чтобы все, кто будет посещать этот объект, могли сами догадываться что это и почему это так, - продолжает Эрнест.

WhatsApp Image 2019-05-22 at 10.17.24

Эрнест выиграл 2 800 000 рублей на реализацию своей творческой идеи. Сахалинец уже вернулся домой. Впереди его ждет долгая работа по определению места для нового объекта. Сам автор хочет, чтобы арт-пространство украсило областную столицу.

- Показать себя и выиграть средства на осуществление своих идей могут все желающие. Каждый год в стране проходит десятки форумов, где устраивают конкурсы грантовых проектов. В этом году уже более 370 человек заявили о себе и своих проектах на федеральных площадках России, - рассказал куратор региональной и всероссийской форумной кампании на Сахалине Алексей Ченских. – Я очень рад, что у нас есть своя форумная кампания, которая помогает найти такие таланты. Эрнест участвовал в муниципальном форуме, где мы заметили его идею, помогли грамотно ее оформить и по итогу получили такой результат.

2019-05-20_21-54-10_Voroshirin

Отметим, сахалинцы также могут реализовать свои задумки. Уже в июне во Владивостоке впервые пройдет Всероссийский дальневосточный форум «Восток». Он соберет сотни участников. У островитян еще есть возможность отправится на образовательную площадку. До 25 мая проходит отбор участников на международную смену. Заявки принимают на интернет площадке АИС «Молодежь России».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?