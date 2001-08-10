Почти три миллиона рублей выиграл холмчанин на форуме «Таврида»

Сахалинский архитектор Эрнест Суютбеков стал победителем конкурса грантовых проектов на федеральном форуме «Таврида». Ежегодно он собирает сотни деятелей культуры и искусства страны. По традиции участниками образовательной площадки становятся и молодые островитяне.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи, Эрнест родился в Холмске, учился на архитектора в Бишкеке, а после вернулся в родной портовый город. По словам молодого специалиста, идея создания арт-пространства появилась спонтанно.

- Я придумал целое пространство, в центре которого будет монумент, посвященный развитию духовных качеств человека. Я хочу, чтобы люди вдохновились этим, и у них был какой-то отклик изнутри. Я такое чувство сам когда-то пережил, это не объяснить, - делится молодой архитектор, - Это самая актуальная тема на сегодня. Происходит много конфликтов, провокаций, поэтому хочется дать людям свой посыл, чтобы они посмотрели и вдохновились этим монументом.

Прежде чем попасть на защиту своего проекта Эрнест проделал огромный путь. Сначала подал заявку, где его идею выбрали среди сотни других, а после прошел еще один отбор уже на форуме «Таврида». Представить свои проекты перед экспертами смогли лишь семь человек со всей страны.

- Я хотел сделать все благоустройство тоже максимально символичным. Это и входная группа, и озеленение. Будет туннель, по которому человек будет подниматься и выходить к центральному монументу. Внутри туннеля возможно смогут устраивать выставки. Вокруг по рельефу идут волны из деревянного покрытия – это как солнечная система. Хочется, чтобы все, кто будет посещать этот объект, могли сами догадываться что это и почему это так, - продолжает Эрнест.

Эрнест выиграл 2 800 000 рублей на реализацию своей творческой идеи. Сахалинец уже вернулся домой. Впереди его ждет долгая работа по определению места для нового объекта. Сам автор хочет, чтобы арт-пространство украсило областную столицу.

- Показать себя и выиграть средства на осуществление своих идей могут все желающие. Каждый год в стране проходит десятки форумов, где устраивают конкурсы грантовых проектов. В этом году уже более 370 человек заявили о себе и своих проектах на федеральных площадках России, - рассказал куратор региональной и всероссийской форумной кампании на Сахалине Алексей Ченских. – Я очень рад, что у нас есть своя форумная кампания, которая помогает найти такие таланты. Эрнест участвовал в муниципальном форуме, где мы заметили его идею, помогли грамотно ее оформить и по итогу получили такой результат.

Отметим, сахалинцы также могут реализовать свои задумки. Уже в июне во Владивостоке впервые пройдет Всероссийский дальневосточный форум «Восток». Он соберет сотни участников. У островитян еще есть возможность отправится на образовательную площадку. До 25 мая проходит отбор участников на международную смену. Заявки принимают на интернет площадке АИС «Молодежь России».