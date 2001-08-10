Мороженое вновь начали производить на Сахалине

Новый цех по производству сладкого лакомства запущен в Поронайске. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинского правительства, сегодня предприятие посетил глава области Валерий Лимаренко, который находится в районе с рабочей поездкой.

Продукция Поронайского молокозавода сегодня широко известна на Сахалине и Курилах. Она продается в 700 магазинах по всей области, с удовольствием ее приобретают предприятия общественного питания. Всего в линейке продукции –17 наименований, мороженое стало 18-м.

– Замечательно, что в сахалинской глубинке открылось такое производство. Мы живем на острове, и поэтому очень важно, чтобы у людей здесь была своя, качественная и свежая продукция. Уверен, поронайское мороженое придется по вкусу и детям, и взрослым, – сказал Валерий Лимаренко.

Раньше цех, где сейчас производят сладкое лакомство, использовался для обработки рыбы. Его полностью реконструировали и переориентировали на новое производство. 70 процентов всех затрат на покупку оборудования и специального транспорта были субсидированы из регионального бюджета.

Сердце нового цеха – современное оборудование по производству мороженого – было доставлено на Сахалин из Московской области. Сумма инвестиций, затраченных на его приобретение, составила около 40 миллионов рублей. Производительность линии – 3 тонны мороженого в час. Планируется выпускать несколько видов продукции: в вафельном стаканчике (сливочное и шоколадное) и весовое (крупнофасованное), а также с фруктовыми наполнителями.

– Наша продукция готовится по классической рецептуре: из натуральных ингредиентов и без растительных жиров, с учетом требований ГОСТа. Процесс производства практически полностью автоматизирован. В планах – расширение ассортимента продукции, поставки ее на материк и даже за границу, - рассказал руководитель предприятия Михаил Ким.

Он отметил, что уже сегодня первая партия новой продукции будет отправлена в соседний Макаровский район, а 23 мая – в Смирныховский. Впоследствии поронайское мороженое смогут попробовать жители юга острова и других районов. Для перевозки лакомства был куплен специализированный автомобиль, который будет доставлять его во все уголки области.

У поронайского мороженого есть и экспортный потенциал. Интерес к сахалинской продукции уже проявляют китайские партнеры. Однако вступать с ними в договорные отношения предприятие намерено лишь после того, как будут обеспечены потребности Сахалинской области.

Сегодня Поронайский молокозавод является социально ориентированным предприятием. Здесь трудятся 82 человека. За последние три года ежегодный объём производства вырос более чем на три тысячи тонн. В качестве сырья завод использует молоко у сельхозпроизводителей из 4 районов области.

Предприятие постоянно обновляет технику и оборудование: в июне сюда поступит новая линия по разливу молока и молоковоз. Проект по модернизации Поронайского молокозавода реализован при поддержке регионального правительства.