Сахалинские поезда перейдут на смешанное движение
С 1 июня в островном регионе продолжатся работы по перешивке колеи железной дороги с прежнего стандарта шириной 1067 мм, на общероссийский стандарт шириной 1520 мм. РЖД предполагает перешить главные участки: Корсаков — Ноглики, Арсентьевка — Ильинское, и Ильинское — Холмск. Работы будут проводится с 1 июня по 31 августа, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пассажирскую компанию "Сахалин".
Пассажирская компания «Сахалин» совместно с ОАО «РЖД», администрацией города Южно-Сахалинска и правительством области проработали маршрут, который будет курсировать во время перешивки.
- С 1 по 27 июня движение будет смешанным. От станции Ноглики пассажиры будут доставляться поездом до станции Поронайск, а далее автобусами до Южно-Южно-Сахалинска. Билеты можно приобрести в билетных кассах железнодорожного вокзала и на портале РЖД. С 27 июня по 17 июля движение пассажирских поездов осуществляться не будет. Это связано с тем, что ремонтные работы будут проходить на всем участке от Южно-Сахалинска до Ноглик. Поэтому доставка пассажиров будет осуществляться существующими регулярными маршрутами автомобильных предприятий Южно-Сахалинск-Поронайск, Поронайск- Ноглики, а также авиасообщением. С 17 июля возобновится движение от Ноглик до Взморья. Там будет курсировать одна пара пассажирских поездов. От Взморья в Южно-Сахалинск людей будем доставлять автобусом, - рассказал генеральный директор пассажирской компании «Сахалин» Дмитрий Костыренко.
Нужно заметить, что пригородное движение сохранится на следующих маршрутах: Новодеревенская – Южно-Сахалинск-Корсаков, Холмск-Николайчук. С 10 июня возобновится движение на маршруте: Холмск-Чехов-Томари. Перерыв в движении на участке Поронайск-Победино с 27 июня по 17 июля. С 1 июня отменяется пригородный поезд Южно-Сахалинск-Быков и в связи с отсутствием в планах переустройства колеи участка Сокол-Быков возобновляться тоже не будет.
С 1 июня по 31 августа не будет работать багажное отделение и билетные кассы, которые находятся на станции в Долинске и Макарове. Расписание уже составлено и будет подвязано под движение автобусов. С ним можно ознакомиться на сайте пассажирской компании «Сахалин», а также по телефону: 71-29-94, 89140877489.
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