Ушел из жизни почетный житель Сахалинской области Юрий Андреев

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью почетного гражданина области Андреева Юрия Ивановича.

Всю свою жизнь Юрий Иванович трудился на благо островного региона, внес большой вклад в развитие лесопромышленной отрасли Сахалинской области. После завершения профессиональной деятельности вел активную общественную работу в областном Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, стал одним из основателей Сахалинской областной общественной организации «Дети войны».

Юрия Ивановича ценили за высокий профессионализм и ответственность, внимание к людям и поддержку.