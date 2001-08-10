Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2019
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18:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ушел из жизни почетный житель Сахалинской области Юрий Андреев

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью почетного гражданина области Андреева Юрия Ивановича.

Всю свою жизнь Юрий Иванович трудился на благо островного региона, внес большой вклад в развитие лесопромышленной отрасли Сахалинской области. После завершения профессиональной деятельности вел активную общественную работу в областном Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, стал одним из основателей Сахалинской областной общественной организации «Дети войны».

Юрия Ивановича ценили за высокий профессионализм и ответственность, внимание к людям и поддержку. 

 

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