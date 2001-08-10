Изменена схема расположения площадок сельхозярмарки «Весна-2019»

Организаторы областной сельскохозяйственной ярмарки «Весна – 2019» внесли ряд изменений в схему расположения площадок для удобства участников и посетителей. Так, расширилась зона «Общепит», перенесена площадка «Ремесленничество», добавился ряд для предприятий, личных подсобных хозяйств и садоводов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

Напомним, областное масштабное мероприятие состоится 25 мая 2019 года с 9 до 16 часов на площадке южнее Дома торговли (проспект Мира, 106). Торжественное открытие запланировано на 10 часов.

Для покупателей будут открыты десятки торговых палаток со всяческой рассадой, семенами овощей и картофеля, сладостями, соленьями, хлебобулочной и рыбной продукцией, напитками, мясными и молочными деликатесами по ценам производителей из разных уголков островного региона.

Участниками «Весны Сахалина-2019» станут сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и рыбной отрасли. Широкий ассортимент продукции представят и фермеры.

Заявки и получение разрешений на участие в ярмарке принимаются в министерстве сельского хозяйства Сахалинской области по адресу: Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107, кабинет № 18 (2-й этаж).