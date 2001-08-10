Более 20 сахалинцев оштрафовали за кражу электроэнергии с начала года
С начала 2019 года к административной ответственности привлечено 25 сахалинцев, уличенных в хищениях электроэнергии. Помимо штрафа, который для физических лиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей, нарушители оплачивают весь объем незаконно потребленной электроэнергии. С тех, кто не производит оплату добровольно, ущерб взыскивается в принудительном порядке, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинэнерго.
Согласно требованиям законодательства, лицо, потребившее электроэнергию в обход прибора учета, обязано оплатить объем похищенного ресурса. Его размер исчисляется исходя из установленной мощности всех электроприборов, подключенных в обход счетчика, или из норматива потребления электроэнергии в десятикратном размере. Большинство уличенных в хищениях при предъявлении доказательств их вины признаются в нарушении законодательства. Если же гражданин отказывается в добровольном порядке возмещать ущерб, его взыскивают через суд.
Все правонарушения в текущем году были установлены в ходе рейдов, которые энергетики регулярно проводят как своими силами, так и в сотрудничестве с правоохранительными органами. По установленным в этом году эпизодам составлены акты неучтенного потребления электроэнергии, в УВД подано более ста заявлений о привлечении нарушителей к административной ответственности, в суд направлено 34 протокола. На данный момент 25 граждан в соответствии со ст. 7.19 КоАП РФ уже оштрафованы, по остальным фактам работа продолжается.
Сахалинэнергосбыт, выполняющий по агентскому договору функции по сбыту электроэнергии в зоне деятельности Сахалинэнерго, отмечает, что работа по выявлению и предупреждению фактов хищения электроэнергии направлена не только на возмещение ущерба от неучтенного потребления электроэнергии, но и на предотвращение нарушений правил энергобезопасности. Нередко неправомерные действия лиц, занимающихся энерговоровством, ведут к перебоям в энергоснабжении, создают угрозу жизни и здоровью не только самому нарушителю, но и окружающим.
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