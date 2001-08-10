Сахалинцев научили освобождать тюленей от пластикового мусора

Четырехдневный стартовый тренинг для обучения российских активистов и ветеринаров техникам оказания помощи тюленям при запутывании состоялся в Южно-Сахалинске. Как сообщили ТИА "Острова" в клубе "Бумеранг", для проведения тренинга на остров прибыли два эксперта мирового уровня: Райан Бергер (руководитель спасательных работ в северной части Калифорнии) и Дэйв Занайзер (директор по реагированию и проведению спасательных операций), которые работают в Тихоокеанском центре спасения морских млекопитающих.

Центр спасения морских млекопитающих – это неправительственная (общественная) организация, которая способствует глобальному сохранению океана посредством спасения и реабилитации морских млекопитающих, научных исследований и образования. Центр спасает и реабилитирует больных и раненых морских млекопитающих в современных ветеринарных учреждениях в Калифорнии. В спасении этих животных центр опирается на преданный штат ветеринаров и других экспертов, а также на поддержку сообщества специалистов-добровольцев. За 40 лет работы центром спасено и вылечено более 20 000 морских млекопитающих. Центр также является учебной больницей, которая готовит ветеринарных специалистов на местном и международном уровнях.

В тренинге принимали участие представители природоохранных министерств, спасатели МЧС, ветеринары, сотрудники охраняемых природных территорий, представители центра «Тюлень» (Приморье), Московского зоопарка, ветеринары группы изучения сивучей на Дальнем Востоке России, члены общественной группы волонтёров-спасателей морских млекопитающих «Друзья Океана».

Участники на практике отрабатывали способы захвата пострадавшего тюленя, удерживания его, подрезания опутывающих верёвок, работы с препаратами и летающим шприцом, с сачками и с телескопическим шестом, на который крепится нож. Основной упор был сделан на безопасность спасателей. В ходе практических занятий участники тренинга посетили невельский брекватер и на местности оценили возможность оказания помощи запутанным сивучам.

Ведущие тренинга отметили сплоченность участников и высокую заинтересованность в обучении. Начальная программа обучения приёмам оказания помощи тюленям была освоена успешно более 50 участниками. Кроме того, достигнуты договорённости о дальнейшем сотрудничестве с Тихоокеанским центром. В настоящее время для успешной работы по спасению запутанных животных необходимо решить вопрос о ввозе в Россию специальных препаратов. Это главный вопрос, который необходимо решить в самое ближайшее время.

На Сахалине тренинг был организован общественными организациями Клуб «Бумеранг» и «Друзья океана» в рамках проекта «Свободные сивучи» при поддержке альянса «Экодело», агентства ветеринарии и племенного животноводства, министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Группа помощи морским животным «Друзья Океана» продолжает работу. В течение года будут проводиться тренировки и подготовка к будущему сезону и к более специализированному обучению по распутыванию тюленей. На данном этапе сахалинцы ещё могут присоединиться к работе группы. Заявки можно отправлять на электронную почту sakh.m.m.rescue@mail.ru.