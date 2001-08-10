Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2019
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Более 20 сахалинцев оштрафовали за кражу электроэнергии с начала года
11:46, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Переселенцев из ветхого жилья приглашают на консультацию

Прием граждан по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья пройдет в областном центре. Всех желающих ждут 27 мая с 14:00 до 16:00 в общественной приемной Дмитрия Медведева (Коммунистический пр., 70).

Жителей города проконсультируют руководители управления жилищной политики Южно-Сахалинска. Справки по телефону: 8 (4242) 500-090, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-центр приемной.

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