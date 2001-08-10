"Горячая линия" пройдет в южно-сахалинском департаменте социальной политики

Городской департамент социальной политики проведет "горячую линию" по вопросам выдачи разрешений опекуну на совершение сделок с имуществом совершеннолетнего подопечного. Как рассказали ТИА "Острова" в ведомстве, также горожане смогут выяснить перечень документов, необходимых для предоставления услуги, порядок подачи документов, в том числе в электронной форме, сроки их рассмотрения. Звонков от южносахалинцев ждут завтра, 24 мая с 11.00 до 12.00 по номеру 300719.

Отметим, вопросы будут рассматриваться только в отношении опекунов совершеннолетних граждан. Островитян проконсультирует ведущий советник отдела муниципальной социальной политики городской администрации.