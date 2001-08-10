Охинский бизнесмен задолжал организациям почти 700 тысяч рублей
Житель Охинского района, будучи индивидуальным предпринимателем, не выполнял требования заключенных договоров по аренде земли и поставке коммунальных услуг. Это привело к судебным разбирательствам, а затем и возбуждению в районном отделе судебных приставов трех исполнительных производств о взыскании в пользу различных организаций 657 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.
Зная о необходимости оплаты задолженности, самостоятельно принимать меры по исполнению судебных решений должник не торопился. В связи с этим, судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 36 тысяч рублей за неисполнение требований исполнительных документов в сроки, установленные для их добровольного исполнения. Кроме того, представитель закона обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах охинца в кредитной организации.
В итоге, вся сумма долга, а также исполнительский сбор были принудительно списаны с банковских счетов должника в полном объёме.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан и представителей юридических лиц своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения мер принудительного характера и дополнительных расходов.
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