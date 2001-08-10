Улицу Горный воздух перекроют в субботу
Движение временно ограничат на улице Горный воздух в субботу, 25 мая. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного минспорта, это связано с проведением «Велолавины». Состязания пройдут с 11 до 13 часов. Автомобилистов просят учесть это при выборе маршрута.
Напомним, 25 мая на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» состоится открытие летнего сезона. В этом году «Велолавина» будет представлена в новом формате. Сахалинцы смогут увидеть спортсменов из трех серьезных вело-дисциплин и все это в один день: Uphill-марафон – массовая гонка в гору, BMX-контест, который представят молодые и активные ребята из команды «Extreme Sakhalin», Downhill-марафон – массовый скоростной спуск «ВелоЛавина».
Регистрация на соревнования продлится до пятницы. В субботу, 25 мая на средней площадке в 10:00 начнется регистрация участников. В 11:00 пройдет торжественное открытие соревнований и гонки.
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