Чистая вода появится в Поронайске в августе

Три с половиной часа длилась встреча главы Сахалинской области Валерия Лимаренко в районном центре. Поронайцы затронули те же вопросы, что волнуют жителей остальных муниципалитетов, – качество медицинских услуг, аварийное жилье, ЖКХ и благоустройство.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, в числе самых важных проблем участники встречи назвали качество питьевой воды. В ней превышена норма содержания железа. По словам Валерия Лимаренко, остроту вопроса снимет станция обезжелезивания. Она будет запущена в августе, и поронайцы смогут пить чистую воду без вредных примесей.

Еще одна проблема водоснабжения – в Поронайске отсутствуют очистные сооружения. Сейчас канализационные стоки напрямую сбрасываются в залив Терпения. На встрече стало известно, что уже в этом году начнется строительство очистных сооружений и будет запущена первая очередь. Завершение работ запланировано на 2022 год.

Также жители Поронайского района подняли вопрос переселения из аварийного жилья.

– Проблема аварийного жилфонда в Сахалинской области оказалась в десять раз серьезнее, чем это указано официально. Например, в Поронайском районе остается еще более 700 семей, которые живут в домах, опасных для здоровья и жизни. Все они отпразднуют новоселье в ближайшие три года, а не в течение шести лет, как это планировалось ранее, – отметил Валерий Лимаренко.

К врио губернатора обращались не только жители аварийных домов, но и некачественных новостроек. Жители многоэтажек по адресам: Восточная, 67, Гагарина, 28а пожаловались на строительный брак. Валерий Лимаренко поручил заместителю председателя правительства области Сергею Олонцеву в течение недели организовать проверку проблемных домов.

– Строительная компания должна исправить свою некачественную работу. Если откажется, то такие предприятия Сахалинской области не нужны, и больше не будут работать здесь. За качеством объектов должен следить заказчик, в данном случае – муниципалитет. И в дальнейшем относитесь к этому более внимательно. Если мэры будут принимать работу с браком, то будут ремонтировать за свой счет, – сказал глава региона.

Большое количество вопросов на встрече в Поронайске касалось медицинской сферы.

– Чтобы получить талончик в нашей поликлинике, нужно в 5 часов утра занять очередь. Инфомат у нас не работает, Госуслугами не все умеют пользоваться. А в регистратуре постоянно толпа. Приходишь к открытию в 7:30, а там уже все талоны разобрали, – поделилась пенсионерка Римма Артемьева.

Как пояснил новый руководитель сахалинского минздрава Владимир Ющук, в области должны действовать три формы записи на прием к специалистам: по единому номеру телефона, через портал «Госуслуги» и с помощью инфомата в самой поликлинике.

Также жители пожаловались на высокую стоимость анализов на гормоны. В ЦРБ такие исследования не проводятся, и поронайцы платят за них в железнодорожной поликлинике. Все медицинские исследования, назначенные врачом, по закону бесплатны для пациентов, подчеркнул глава региона. Районная больница должна заключить соответствующий договор с лечебным учреждением, где такая услуга оказывается.

– Мы услышали ответы на все вопросы, которые нас волновали. Решения очень конкретные, люди обратились и тут же получили результат, – поделилась после встречи жительница Поронайска Ирина Тимошенко. – Верим, что теперь у нас наконец-то наведут порядок не только в медицине, но и других жизненно важных сферах.