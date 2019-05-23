Последние звонки звенят в школах Сахалинской области

На Сахалине и Курилах завершается школьная пора для более 5 тысяч девятиклассников и почти 3 тысяч одиннадцатиклассников. Во всех школах, лицеях и гимназиях островного региона проходят торжественные линейки, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного правительства.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов и министр образования региона Наталья Мурашова сегодня посетили праздничные мероприятия в школе №22, лицее №2 и гимназии №3 Южно-Сахалинска. Зампред от имени главы области Валерия Лимаренко поздравил школьников.

– Шары и ленты, нарядные первоклассники и выпускники, радостные лица родителей – все сегодня создает праздничное настроение. Хочу пожелать ребятам успешно сдать экзамены, преодолеть вступительные испытания, сделать верный выбор профессии. И, надеюсь, что если вы решите получать образование за пределами островной области, то вернетесь работать домой, – сказал Сергей Наумов.

Наталья Мурашова отметила, что это очень важный праздник в жизни каждого школьника. Она пожелала выпускникам выбрать свою собственную жизненную дорогу и идти по ней уверенными шагами.

– Сегодня вы начинаете новый жизненный виток, впереди экзамены, поступление в вузы. Уверена, что у вас все получится. Желаю вам найти в жизни свое призвание, успехов, удачи, большого светлого и счастливого будущего, – обратилась к виновникам торжества министр.

По традиции на торжественных линейках выступили самые юные школьники. Первоклассники поздравили выпускников, провожая их во взрослую жизнь. Старшеклассники благодарили любимых учителей за полученные знания, чуткость и доброту, терпение и отзывчивость. Право позвонить в заветный колокольчик получили отличники учебы.

Выпускник Евгений Клинов признается, что непросто будет расставаться с людьми, с которыми провел вместе одиннадцать школьных лет.

– Самое важное и главное впереди – экзамены, поступление в вуз, – поделился выпускник. – Придется брать на себя больше ответственности, становиться самостоятельным. С будущей профессией определился, скорее всего, она будет связана с информационными технологиями.

Отметим, что торжественные мероприятия продолжатся в Сахалинской области до 25 мая. Для учеников девятых и одиннадцатых классов последний звонок звучит перед началом выпускных экзаменов. Уже завтра, 24 мая, для девятиклассников стартует основной период сдачи государственной итоговой аттестации. В одиннадцатых классах ЕГЭ начнется с 27 мая – выпускники проверят свои знания по литературе и географии. В конце июня во всех островных школах пройдут выпускные вечера и торжественные церемонии вручения школьных аттестатов.

Напомним, что в день последнего звонка на Сахалине и Курилах запрещена продажа спиртных напитков. Акцию «День без алкоголя» уже несколько лет поддерживают руководители торговых предприятий и индивидуальные предприниматели.