Участок улицы Ленина реконструируют

На улице Ленина от Карла Маркса до Сахалинской начинаются ремонтные работы. Они стартуют с 22:00 24 мая, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

В рамках муниципального контракта подрядная организация заменит бордюрный камень и асфальтобетонное покрытие, а также плитку на пешеходных зонах (тротуарах) с обеих сторон данного участка.

Начнутся работы со стороны улицы Сахалинской (с севера на юг, восточные полосы) с фрезерования дорожного покрытия. Работы по асфальтированию продлятся до конца июня.

Полностью перекрывать движение на ремонтируемом участке не планируется. Ограничивать проезд будут по полосам, по мере выполнения работ. К примеру, если работы идут по восточной стороне, то двигаться без ограничений возможно будет по западной. Кроме того, по данным подрядчика, часть работ будет выполняться в ночное время.

Администрация Южно-Сахалинска обращается к автомобилистам с просьбой заблаговременно продумать свои маршруты.