Дороги в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска отремонтируют в 2020 году

Мэрия областного центра в одностороннем порядке расторгает муниципальный контракт по реконструкции дорог в 25-м микрорайоне с ООО «Северспецстрой». Причина - неисполнение подрядной организацией условий двухлетнего контракта, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

Напомним, реконструкция дорог в 25-м микрорайоне областного центра началась еще в 2018 году. Согласно муниципальному контракту до 1 сентября 2019 года подрядчик обязался заасфальтировать 8 участков грунтовых дорог: улицы Тихую и Анивскую от Киевской до Моторной, а также Киевскую, Клубную, Телеграфную, Моторную, Деповскую и Кузнечную от Тихой до Анивской. Общая протяженность подлежащих реконструкции участков составляет почти 3 км.

Контрактом были предусмотрены следующие виды работ: замена дорожного основания, обустройство наружных сетей канализации, уличного освещения и связи, а также установка бордюрных камней, укладка тротуарной плитки в пешеходной зоне, асфальтирование дорожного полотна, озеленение территории и установка дорожных знаков. Кроме того, представители подрядной организации не раз обещали спланировать строительно-ремонтные работы таким образом, чтобы минимизировать неудобства для пешеходов и автомобилистов.

Однако на деле все оказалось иначе. От жителей нового микрорайона областного центра неоднократно поступали жалобы на качество производимых работ, а также на частые простои в работе. Стоит отметить, что весна в городе в нынешнем году ранняя, продолжить начатые в зиму строительно-ремонтные работы подрядчик мог уже в апреле, но постоянно по каким-либо причинам затягивал этот процесс. По состоянию на 23 мая 2019 года в рамках муниципального контракта выполнено работ всего на 15%.

За неисполнение обязательств по муниципальному контракту ООО «Северспецстрой» было дважды оштрафовано. Данные по этой организации будут внесены в реестр недобросовестных подрядчиков.

По окончании процедуры расторжения муниципального контракта администрация приступит к выбору нового подрядчика. Окончание работ по реконструкции дорог в 25-м микрорайоне намечено на 2020 год.