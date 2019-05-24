Сахалинцам расскажут об особенностях путешествий с детьми

Очередная встреча клуба путешественников пройдет в областной библиотеке. В следующий четверг, 30 мая, организатор «Клуба активных малышей», молодая мама и опытная путешественница Анастасия Волосович расскажет об особенностях организации поездок и походов с маленькими детьми. Ее проект не первый год вдохновляет молодых родителей на путешествия с детьми разного возраста. Сахалинка на примере своей семьи доказывает, что появление малышей – это не повод отказывать себе в активном отдыхе. А для детей, уверена Анастасия, путешествия – это неоценимая польза для развития и расширения кругозора.

Встреча пройдет в зале заседаний СахОУНБ. Начало в 18.30, вход свободный. Дополнительная информация по телефону 45-25-47, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу библиотеки.