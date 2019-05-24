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13:12, 24.05.19 | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинские специалисты нашли кишечную палочку в мясе
Специалистами межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований говядины производителя из Республики Татарстан и свинины из Курской области обнаружены несоответствия.
Как сообщили ТИА "Острова" в ведомстве, по результатам лабораторных испытаний в пробах выявлено превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 10 раз. Кроме того, в говядине обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением Технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции».
Исследование проводилось по обращению владельца продукции.
Специалисты считают, что превышение нормативного значения по этим показателям свидетельствует о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения продукта. Продукция такого типа перед употреблением обязательно должна быть подвержена тщательной термической обработке.
Результаты исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные
Исследование проводилось по обращению владельца продукции. Информация о ее итогах доведена до производителя.
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