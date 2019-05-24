Гастролёров, незаконно размещающих рекламу в Южно-Сахалинске, ждет штраф
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля приступили к сбору материалов по факту массового размещения на дорожных ограждениях и автобусных павильонах информационных растяжек цирка-шапито. Это является нарушением правил благоустройства, действующих на территории городского округа, и влечет административную ответственность, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.
Информационные сообщения размещаются только на разрешенных к установке специальных конструкциях, запрещается их размещение на зданиях, сооружениях, ограждениях, павильонах остановок пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях, газонах, тротуарах и так далее.
На нескольких объектах сотрудниками департамента зафиксированы нарушения, сведения о них будут направлены на рассмотрение в административную комиссию. У организаторов есть возможность добровольно собственными силами убрать незаконно размещенные информационные сообщения. В противном случае материалы по выявленным фактам на иных объектах будут также направлены на рассмотрение в административную комиссию.
Привлечение к административной ответственности не освобождает от обязанности устранять выявленные нарушения.
Отметим, у администрации Южно-Сахалинска есть положительная практика по привлечению к административной ответственности за такие нарушения. Так, например, на цирк «Адреналин» за аналогичные действия наложили штраф в 15 тысяч рублей и обязали его самостоятельно убрать информационные сообщения.
Администрация Южно-Сахалинска рекомендует физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности при размещении информационных сообщений ознакомиться с нормативными актами, которые действуют на территории Южно-Сахалинска. Обратиться нужно в департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска (г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32, контактный телефон 31-26-47 (доб. 2, 6, 8).
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