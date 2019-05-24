Тихоокеанское
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17:04, 24.05.19 | Новости общества Сахалина и Курил

Новая камера фиксации нарушений ПДД появилась в Южно-Сахалинске

Стационарный комплекс -фото и видеофиксации «ДОЗОР ПС», фиксирующий нарушения остановки транспортного средства в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена» введен в эксплуатацию. Он расположен по обеим сторонам улицы Ленина, в районе от дома 172а до дома 198, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

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