Более 500 сахалинских выпускников сдали экзамен по иностранному языку

Сегодня в островном регионе начался основной период сдачи ГИА для девятых классов. Школьники сдали первый экзамен по выбору - иностранный язык (письменная часть). Его участниками стали 532 человека. Всего же государственную итоговую аттестацию в этом году пройдут 5107 учеников девятых классов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областной минобр.

- 24 мая стартовал основной период сдачи экзаменов для девятиклассников. Школьники сдают два обязательных предмета: русский язык и математику и два – по выбору. Основной период итоговой аттестации в 9 классах продлиться до 2 июля. В основном периоде есть резервные дни с 25 июня по 2 июля. Всего экзамены будут сдавать более 5 тысяч учеников 9 классов из них 200 – это дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, - сказала координатор проведения ГИА 9 на территории Сахалинской области Ольга Майорова. - Главное изменение в порядке ГИА в нынешнем учебном году – это введение итогового собеседования по русскому языку как допуска к государственной итоговой аттестации. Итоговое собеседование состояло из четырех заданий: чтение текста, его пересказ, монологическое высказывание по предложенной теме и участие в диалоге с экзаменатором-собеседником. 99,9% обучающихся успешно справились с этим испытанием.

Экзаменационные испытания на территории островного региона сегодня были организованы на базе 17 пунктов. Ученица 9 классов гимназии №1 Юна Ден отмечает, что больших сложностей в подготовке к экзамену не возникло. В течение года школьница решала пробные варианты КИМов.

- Перед экзаменом решила хорошо выспаться, спала 8 часов. Сегодня настрой отличный. Думаю, у меня все получится, - поделилась Юна Ден.

Девятиклассница Эльвира Рябцева из школы №22 рассказала, что английский язык серьезно изучает четыре года.

- Последние два года я активно готовилась к сдаче именно этого предмета по выбору. Каждый день дома решала задания, тренировалась в произношении устной части. Помимо иностранного языка на выбор буду сдавать экзамен по обществознанию. В будущем планирую связать сваю профессиональную жизнь с отраслью международных отношений, - сказала девятиклассница.

Девятиклассница Виктория Токарева перед началом экзамена отметила, что нынешняя система проведения государственной итоговой аттестации понятна и доступна для школьников.

- Экзамены включают в себя те блоки и нормы, которые мы изучаем в школе и знаем. Ничего страшного или плохого в такой форме экзаменов нет, - сказала Виктория Токарева.

Отметим, ход экзамена контролировали специалисты, отвечающие за организацию государственной итоговой аттестации, члены государственной экзаменационной комиссии и общественные наблюдатели. На выполнение экзаменационной работы отводится 2 часа (120 минут).

- Экзамены в девятых классах проходят без видеонаблюдения, но остальные меры безопасности точно такие же, как и в 11 классах. Школьники проходят обязательно рамку металлодетектор. При входе в пункт проведения экзамена у них проверяют паспорт. С собой размешено принести только гелевую ручку, - сказала член государственной экзаменационной комиссии Людмила Афасаньева.

Организаторы и общественные наблюдатели отметили, что сегодняшний экзамен прошел в штатном режиме. Его результаты станут известны 5 июня. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами возможно в течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов. Завтра 25 мая девятиклассники сдадут устную часть экзамена по иностранному языку.

Напомним, что по вопросам проведения экзаменов в 9 классах участники и их родители могут обратиться по телефонам «горячей линии»: 8 (4242) 46-59-93, 46-59-60.