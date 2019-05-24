Молодёжный форум «Ты - предприниматель» стартовал на Сахалине
Как не устать в бизнесе за 15 лет? Каким образом минимизировать последствия системных ошибок? Можно ли управлять через эмоции? На эти и другие вопросы островным бизнесменам ответят на ежегодном молодежном форуме «Ты - предприниматель». Он стартовал сегодня в Южно-Сахалинске, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию областного центра.
Организаторами события выступили администрация Южно-Сахалинска и агентство по делам молодежи Сахалинской области. Знаниями делятся 9 экспертов общероссийского уровня из различных сфер бизнеса.
Со словами напутствия и пожелания продуктивной работы к собравшимся обратилась вице-мэр Елена Федорова:
- Городу нужны креатив и ваша энергия, ваша активность в экономике, общественной работе. Именно вам, молодым, принадлежит одна из ключевых ролей в дальнейшем социально-экономическом развитии города и региона. Мы ежегодно расширяем пакет механизмов, направленных на поддержку в том числе и молодых предпринимателей. Особо хотелось бы поблагодарить лекторов-наставников. Спасибо, что вы делитесь своими наработками! Ваш практический опыт бесценен и для тех, кто только делает первые шаги в бизнесе, и для тех, кто уже состоялся, но готов по-новому взглянуть на ситуацию.
Основной блок форума - это образовательная программа. После теоретического дня участников ждет работа по защите своих бизнес-идей. Авторов лучших отправят на всероссийский форум «Ты - предприниматель».
В мероприятии принимают участие 50 сахалинцев от 18 до 35 лет из 7 районов области. Кроме того, секреты успешного бизнеса хотят узнать и иностранные гости форума.
- В Китае тоже очень часто проводятся подобные мероприятия для молодых предпринимателей. Конечно, это очень влияет на их развитие, в целом на развитие города и его атмосферу, - поделился своим мнением участник форума, директор китайской инвестиционной компании Чан Сон У.
Как рассказала начальник отдела молодежной политики и туризма Елена Ястребова, одна из задач форума - помочь молодым предпринимателям создать свое сообщество для постоянного обмена опытом и поддержки. По опыту прошлых лет это дает отличный результат для развития идей молодых бизнесменов.
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