Молодёжный форум «Ты - предприниматель» стартовал на Сахалине

Как не устать в бизнесе за 15 лет? Каким образом минимизировать последствия системных ошибок? Можно ли управлять через эмоции? На эти и другие вопросы островным бизнесменам ответят на ежегодном молодежном форуме «Ты - предприниматель». Он стартовал сегодня в Южно-Сахалинске, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию областного центра.

Организаторами события выступили администрация Южно-Сахалинска и агентство по делам молодежи Сахалинской области. Знаниями делятся 9 экспертов общероссийского уровня из различных сфер бизнеса.

Со словами напутствия и пожелания продуктивной работы к собравшимся обратилась вице-мэр Елена Федорова:

- Городу нужны креатив и ваша энергия, ваша активность в экономике, общественной работе. Именно вам, молодым, принадлежит одна из ключевых ролей в дальнейшем социально-экономическом развитии города и региона. Мы ежегодно расширяем пакет механизмов, направленных на поддержку в том числе и молодых предпринимателей. Особо хотелось бы поблагодарить лекторов-наставников. Спасибо, что вы делитесь своими наработками! Ваш практический опыт бесценен и для тех, кто только делает первые шаги в бизнесе, и для тех, кто уже состоялся, но готов по-новому взглянуть на ситуацию.

Основной блок форума - это образовательная программа. После теоретического дня участников ждет работа по защите своих бизнес-идей. Авторов лучших отправят на всероссийский форум «Ты - предприниматель».

В мероприятии принимают участие 50 сахалинцев от 18 до 35 лет из 7 районов области. Кроме того, секреты успешного бизнеса хотят узнать и иностранные гости форума.

- В Китае тоже очень часто проводятся подобные мероприятия для молодых предпринимателей. Конечно, это очень влияет на их развитие, в целом на развитие города и его атмосферу, - поделился своим мнением участник форума, директор китайской инвестиционной компании Чан Сон У.

Как рассказала начальник отдела молодежной политики и туризма Елена Ястребова, одна из задач форума - помочь молодым предпринимателям создать свое сообщество для постоянного обмена опытом и поддержки. По опыту прошлых лет это дает отличный результат для развития идей молодых бизнесменов.