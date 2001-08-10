Заявки на получение почетного знака «За заслуги в воспитании детей» пока не принимают в Южно-Сахалинске

Временно приостановлен прием заявок на получение почетного знака «За заслуги в воспитании детей». Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе южно-сахалинской мэрии, это связано с изменением порядка предоставления документов на награждение.

Информация о возобновлении приема будет опубликована дополнительно.

Напомним, кандидатуру на получение знака могут представить коллективы предприятий, учреждений, организаций, органы государственной власти, органы местного самоуправления и общественные объединения. Консультацию можно получить по телефону: 312-687 (добавочный 5), Елена Владимировна Таскаева, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).