Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2019
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13:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд в районе южно-сахалинского сквера Пограничников ограничат

Ограничения для движения автотранспорта будут действовать в районе сквера Пограничников областного центра. Завтра, 28 мая с 15.00 до 17.00 будет ограничено движение по улице Амурской от перекрестка с Пограничной до областной детской больницы. Как сообщили ТИА "Острова" в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, неудобства связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню пограничника.

Автомобилистов просят это учесть и заранее планировать свои маршруты.

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