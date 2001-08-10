Проезд в районе южно-сахалинского сквера Пограничников ограничат

Ограничения для движения автотранспорта будут действовать в районе сквера Пограничников областного центра. Завтра, 28 мая с 15.00 до 17.00 будет ограничено движение по улице Амурской от перекрестка с Пограничной до областной детской больницы. Как сообщили ТИА "Острова" в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, неудобства связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню пограничника.

Автомобилистов просят это учесть и заранее планировать свои маршруты.