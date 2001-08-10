Островитян зовут на День открытых дверей в СахГУ
День открытых дверей пройдет в институте психологии и педагогики СахГУ. Как рассказали в пресс-службе образовательного учреждения, 1 июня потенциальные абитуриенты и их родители смогут встретиться с представителями администрации института, заведующими кафедрами, руководителями образовательных программ. В ходе встречи можно получить подробную информацию об организации образовательного процесса, а также посетить мастер-классы, проводимые преподавателями и сотрудниками института. Начало в 10:00 по адресу: ул. Ленина, 296.
День открытых дверей будет интересен не только тем, кто только планирует получать первую ступень высшего образования, но и тем, кто интересуется второй ступенью высшего образования – магистратурой. Будущие магистры и выпускники бакалавриата смогли лично пообщаться с руководителями образовательных программ магистратуры.
Сегодня институт психологии и педагогики реализует следующие программы подготовки:
Бакалавриат: педагогическое образование: «Начальное образование» (заочное), «Физическая культура» (очное/заочное). Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очное): начальное образование и иностранный язык (корейский и английский языки). Психолого-педагогическое образование: «Психология и педагогика дошкольного образования» (заочное), «Практическая психология личности» (заочное).
Магистратура: педагогическое образование: «Менеджмент в образовании» (очное/заочное), «Менеджмент в физической культуре» (очное/заочное). Психолого-педагогическое образование: «Психологическое консультирование в образовании» (очное), «Инклюзивное образование» (заочное), «Психология управления» (заочное), «Практическая психология личности» (заочное), «Психология в спорте» (заочное).
Напомним, приемная комиссия СахГУ начнет принимать документы с 15 июня. Информация по телефону: 45 23 40.
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