Опасные бактерии нашли в организме у сахалинского быка

Специалисты бактериологического отдела межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследования препуциальной слизи от быков-производителей одного из животноводческих хозяйств Углегорского района. В результате проверки у одного из быков выявлен возбудитель псевдомоноза. Как пояснили ТИА "Острова" в ведомстве, исследование проводились в рамках государственного задания.

Информация об этом внесена в государственную информационную систему «Веста». Кроме того, сведения поступили в территориальное управление Россельхознадзора, агентство ветеринарии и племенного дела Сахалинской области для принятия мер оперативного реагирования.

Справочно: псевдомоноз — остро протекающее контагиозное инфекционное заболевание сельскохозяйственных животных, птицы, лисиц, песцов и рыб. К нему также восприимчив человек.

Возбудитель псевдомоноза — синегнойная палочка широко распространен в природе, часто обнаруживается в кишечнике клинически здоровых животных и человека, в кормах, подстилке. Палочка устойчива ко многим антибактериальным средствам и чувствительна к обычным дезинфицирующим средствам.