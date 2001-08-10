Тихоокеанское
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15:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Опасные бактерии нашли в организме у сахалинского быка

Специалисты бактериологического отдела межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследования препуциальной слизи от быков-производителей одного из животноводческих хозяйств Углегорского района. В результате проверки у одного из быков выявлен возбудитель псевдомоноза. Как пояснили ТИА "Острова" в ведомстве, исследование проводились в рамках государственного задания.

Информация об этом внесена в государственную информационную систему «Веста». Кроме того, сведения поступили в территориальное управление Россельхознадзора, агентство ветеринарии и племенного дела Сахалинской области для принятия мер оперативного реагирования.

Справочно: псевдомоноз — остро протекающее контагиозное инфекционное заболевание сельскохозяйственных животных, птицы, лисиц, песцов и рыб. К нему также восприимчив человек. 

Возбудитель псевдомоноза — синегнойная палочка широко распространен в природе, часто обнаруживается в кишечнике клинически здоровых животных и человека, в кормах, подстилке. Палочка устойчива ко многим антибактериальным средствам и чувствительна к обычным дезинфицирующим средствам.

 

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