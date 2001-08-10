Внеплановая промывка водопроводных сетей пройдет в Дальнем

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел заседание оперативного штаба по водоснабжению нового микрорайона. По итогам приняты решения по улучшению ситуации, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию областного центра.

Так, в ближайшее время будет проведена очередная промывка сетей: промоют подводящие трубопроводы, внутриквартальные и внутридомовые сети.

Отметим, что вода, поступающая с северо-западного водозабора обеззараживается и соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (плановые проверки качества воды ведутся не реже одного раз в месяц).

Основной причиной возникновения примесей, по мнению специалистов, является ветхий участок водопровода, который идет от водозабора до границ застройки нового микрорайона (около 900 метров). В ближайшее время будут организованы работы по обновлению ветхих участков водопроводных сетей.

До выполнения этих мероприятий специалисты водоканала будут ежедневно брать пробы и контролировать качество воды.

По факту сообщения о ситуации на ул. Монетная, 2 будет проведена внеплановая проверка. Пробы воды направят в производственную лабораторию по анализам питьевой воды МКП "Городской водоканал", а также для независимой экспертизы в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области.