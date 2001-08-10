Основной период ЕГЭ стартовал в островном регионе

Сегодня на Сахалине и Курилах состоялся первый ЕГЭ основного периода. Выпускники сдавали географию и литературу. Сдать экзамен по данным дисциплинам изъявили желание 344 человека (178 по географии и 166 по литературе), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство образования.

Минимальный балл ЕГЭ по литературе – 32, географии - 37. Экзамен по географии длится 3 часа, литературу выпускники пишут – 3ч.55 мин.

Министр образования области Наталья Мурашова отмечает, что для обеспечения максимальной объективности, прозрачности и информационной безопасности ЕГЭ используются самые современные технологии.

- Как и в прошлые годы, все пункты проведения ЕГЭ оснащены металлодетекторами и средствами подавления мобильной связи. 100% пунктов проведения экзаменов используют технологию печати экзаменационных материалов в аудитории. Распечатка экзаменационных заданий производится за несколько минут до начала экзамена. После экзамена бланки с ответами сканируются в пунктах и сразу попадают в Региональный центр обработки информации, - подчеркнула глава островной сферы образования.

В основной период экзаменационной кампании 94% аудиторий осуществляли трансляцию в режиме онлайн. В регионе ЕГЭ проходит при постоянном контроле общественности. В этом году аккредитовано более 200 общественных наблюдателей, в том числе 12 представителей Российского союза молодежи.

- Сахалин активно включился в ряды Всероссийского студенческого движения - «Корпус общественных наблюдателей». Наша главная сдача - приложить все усилия, чтобы ЕГЭ прошел честно и объективно, - рассказала руководитель студенческих программ Российского союза молодежи Екатерина Каленчукова. - В этом году наши волонтеры ведут мониторинг проведения ЕГЭ на экзаменационных пунктах г. Южно-Сахалинска и Корсакова. Надо сказать, что все студенты-наблюдатели очень ответственно готовились к этой работе, предварительно ребята прошли обучение. Свой первый опыт они получили во время досрочного периода единого госэкзамена, который проходил в марте - апреле текущего года.

Получение результатов по географии и литературе ожидается не позднее 11 июня. В случае несогласия с полученными баллами участники могут в течение двух дней после оглашения результатов подать апелляцию.

- Я готовилась к ЕГЭ самостоятельно в рамках школьных занятий, - рассказывает Юлия Леонова, выпускница гимназии №2 г. Южно-Сахалинска. - Считаю, что ЕГЭ дает равные шансы на поступление в престижные вузы. Надеюсь, что я успешно сдам все экзамены и поеду учиться в Москву или Санкт-Петербург. Планирую поступать на режиссерский факультет.

В региональном министерстве образования отмечают, что технологических сбоев в ходе сегодняшнего экзамена не зафиксировано. 27 мая единый госэкзамен на территории островного региона прошел без нарушений, в штатном режиме.

Напомним, что согласно единому расписанию, основная волна ЕГЭ во всех субъектах РФ в этом году проходит с 27 мая по 1 июля.

В общей сложности заявления на его участие подали почти 3 тысяч сахалинцев и курильчан. 29 мая пройдет экзамен по математике.

По предварительным заявлениям его планируют сдать более 2,5 тысяч выпускников.