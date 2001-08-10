Сахалинский зоопарк приглашает вместе отметить День защиты детей

Зооботанический парк распахнет свои двери перед островитянами в Международный день защиты детей, 1 июня. Как сообщили ТИА "Острова" в учреждении, в этот день традиционно вход в зоопарк для детей до 14 лет будет бесплатным (детям, достигшим 14 лет, с собой иметь паспорт).

Праздничная программа:

11.00 – 11.30 - Праздничное открытие. Летнее шоу профессора Николя (выстрел пробки, меняющие свой цвет под воздействием ультрафиолета, гигантская мыльная пена, реактивная бутылка и машина из газировки, и конечно же пятиметровый фонтан из газировки - выше нет ни у кого! Спешите видеть, ведь на свежем воздухе можно экспериментировать с размахом!).

11.30-12.00 – Конкурс детского рисунка на асфальте

12.00-12:30 - Шоу «Мыльных пузырей»

13:00 – 14.00 - Мастер-класс «Флористический коллаж», руководитель Валентина Жукова, ассистент Надежда Поушева

13.30 до 15.30 – Печать фото магнитов с символикой зоопарка

14.00-14:30 - Концерт хореографического ансамбля «Импульс»

14.00-15.00 – Вкусный мастер-класс по росписи печенья от пиццерии «Арлекин»

14:30 -15:00 - Беспроигрышная лотерея с призами от пиццерии «Арлекин». Самым удачливым участникам лотереи достанется пицца «Арлекин»

15.00-15:30 - Флеш моб «Веселые башмаки»

Лучшим танцорам будет вручено мороженное от опекунов амурского тигра и спонсора флеш моба – ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». На ринге танцевального батла победитель получит супер приз – гамак для летнего отдыха.

15:30 – 16:30 - Квест «Увлекательные джунгли»

Самые активные смогут получить в подарок призы - пригласительные билеты от Сахалинского зоопарка.