Сахалинский зоопарк приглашает вместе отметить День защиты детей
Зооботанический парк распахнет свои двери перед островитянами в Международный день защиты детей, 1 июня. Как сообщили ТИА "Острова" в учреждении, в этот день традиционно вход в зоопарк для детей до 14 лет будет бесплатным (детям, достигшим 14 лет, с собой иметь паспорт).
Праздничная программа:
11.00 – 11.30 - Праздничное открытие. Летнее шоу профессора Николя (выстрел пробки, меняющие свой цвет под воздействием ультрафиолета, гигантская мыльная пена, реактивная бутылка и машина из газировки, и конечно же пятиметровый фонтан из газировки - выше нет ни у кого! Спешите видеть, ведь на свежем воздухе можно экспериментировать с размахом!).
11.30-12.00 – Конкурс детского рисунка на асфальте
12.00-12:30 - Шоу «Мыльных пузырей»
13:00 – 14.00 - Мастер-класс «Флористический коллаж», руководитель Валентина Жукова, ассистент Надежда Поушева
13.30 до 15.30 – Печать фото магнитов с символикой зоопарка
14.00-14:30 - Концерт хореографического ансамбля «Импульс»
14.00-15.00 – Вкусный мастер-класс по росписи печенья от пиццерии «Арлекин»
14:30 -15:00 - Беспроигрышная лотерея с призами от пиццерии «Арлекин». Самым удачливым участникам лотереи достанется пицца «Арлекин»
15.00-15:30 - Флеш моб «Веселые башмаки»
Лучшим танцорам будет вручено мороженное от опекунов амурского тигра и спонсора флеш моба – ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». На ринге танцевального батла победитель получит супер приз – гамак для летнего отдыха.
15:30 – 16:30 - Квест «Увлекательные джунгли»
Самые активные смогут получить в подарок призы - пригласительные билеты от Сахалинского зоопарка.
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