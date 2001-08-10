Ответственных за чистоту на дорогах штрафуют в Южно-Сахалинске
Согласно действующим правилам благоустройства в период весенне-летней уборки в обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, задействованных в содержании улиц и дорог, входит в том числе и содержание в надлежащем состоянии дорожных покрытий и тротуаров. Работы включают в себя мойку и подметание, а также уборку лотков и бордюров от песка, пыли, мусора, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
При этом подметание производится с 23:00 до 7:00, влажное подметание проезжей части улиц - по мере необходимости с 9:00 до 21:00, за исключением времени пиковых транспортных нагрузок. Уборка лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после мойки должна производиться до 8 утра.
Исполнение требований правил благоустройства ежедневно проверяют сотрудники отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог департамента общественной безопасности и контроля. Так, по ул. Железнодорожной, ул. Лермонтова и ул. Поповича были выявлены нарушения в части зачистки проезжей части, тротуаров, пешеходных зон от пыли, грязи и песка (обслуживает муниципальное предприятие). Аналогичные нарушения выявлены по пр. Мира в границах от ул. Инженерной до ул. Авиационной (обслуживает подрядная организация). По результатам составлены акты и направлены в административную комиссию для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Кроме того, на постоянной основе проводятся проверки соблюдения правил благоустройства в части запрета выноса грязи на колесах автотранспорта, выезжающего с территории объектов любого назначения. Так, административной комиссией зафиксированы факты выноса грязи по ул. Пограничной, с территории школы № 16, и в границах улиц Анивская - Клубная - Кузнечная - Тихая, в результате чего было составлено 2 протокола об административном правонарушении. По второму случаю подрядная организация привлечена к штрафу в 50 тысяч рублей.
Администрация города Южно-Сахалинска обращает внимание на недопустимость нарушения исполнения требований муниципальных правовых актов. Мониторинг будет проводиться должностными лицами администрации города ежедневно, даже в выходные и праздничные дни. Ответственность за неисполнение требований влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - до 50 тысяч рублей.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:20 Сегодня Пациента из Ноглик вертолётом доставили в областную больницу
- 11:46 Сегодня "Лексус" сбил подростка на пешеходном переходе в Луговом
12:08 Сегодня Мясо с опасными бактериями завезли на Сахалин
- 12:55 Сегодня Андрей Хапочкин: сахалинский хоккей должен вернуться в МХЛ
09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
14:00 30 Апреля Министр здравоохранения РФ поддержала идеи Валерия Лимаренко по реформе островной медицины
10:58 30 Апреля Инвесторы из Южной Кореи предложили проекты для реализации в Сахалинской области
11:30 8 Мая Ансамбль «Казачий Круг» поздравит сахалинок с Днём жен-мироносиц
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?