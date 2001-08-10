Ответственных за чистоту на дорогах штрафуют в Южно-Сахалинске

Согласно действующим правилам благоустройства в период весенне-летней уборки в обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, задействованных в содержании улиц и дорог, входит в том числе и содержание в надлежащем состоянии дорожных покрытий и тротуаров. Работы включают в себя мойку и подметание, а также уборку лотков и бордюров от песка, пыли, мусора, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

При этом подметание производится с 23:00 до 7:00, влажное подметание проезжей части улиц - по мере необходимости с 9:00 до 21:00, за исключением времени пиковых транспортных нагрузок. Уборка лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после мойки должна производиться до 8 утра.

Исполнение требований правил благоустройства ежедневно проверяют сотрудники отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог департамента общественной безопасности и контроля. Так, по ул. Железнодорожной, ул. Лермонтова и ул. Поповича были выявлены нарушения в части зачистки проезжей части, тротуаров, пешеходных зон от пыли, грязи и песка (обслуживает муниципальное предприятие). Аналогичные нарушения выявлены по пр. Мира в границах от ул. Инженерной до ул. Авиационной (обслуживает подрядная организация). По результатам составлены акты и направлены в административную комиссию для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Кроме того, на постоянной основе проводятся проверки соблюдения правил благоустройства в части запрета выноса грязи на колесах автотранспорта, выезжающего с территории объектов любого назначения. Так, административной комиссией зафиксированы факты выноса грязи по ул. Пограничной, с территории школы № 16, и в границах улиц Анивская - Клубная - Кузнечная - Тихая, в результате чего было составлено 2 протокола об административном правонарушении. По второму случаю подрядная организация привлечена к штрафу в 50 тысяч рублей.

Администрация города Южно-Сахалинска обращает внимание на недопустимость нарушения исполнения требований муниципальных правовых актов. Мониторинг будет проводиться должностными лицами администрации города ежедневно, даже в выходные и праздничные дни. Ответственность за неисполнение требований влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - до 50 тысяч рублей.