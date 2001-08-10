Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2019
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11:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Пациента из Ноглик вертолётом доставили в областную больницу

Вертолет Ми-8 МЧС России совершил саниртарный рейс накануне вечером. Экипажу предстояло транспортировать 46-летнего мужчину из Ноглик в Южно-Сахалинск для оказания экстренной медицинской помощи.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления МЧС, в 17.17 вертолёт вылетел из аэропорта Южно-Сахалинска. В 21.05 он поднялся в воздух с пациентом на борту и направился обратно в областной центр, где в 00.21 совершил посадку. Мужчина был передан врачам скорой помощи для транспортировки в областную клиническую больницу. В полете пациента сопровождали врачи-реаниматологи.

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